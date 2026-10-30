Milan e Inter hanno presentato al Castello Sforzesco il progetto del nuovo Generali Stadium, impianto da 71.500 posti firmato dagli studi Foster + Partners e Manica, destinato a sorgere nell’area di San Siro. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, l’investimento complessivo privato ammonta a 2,3 miliardi di euro e comprende stadio, aree commerciali e riqualificazione urbana, dopo un percorso avviato tra il 2018 e il 2019 e il recente rigetto dei ricorsi da parte del TAR.

Naming Rights al top

La novità principale è l’accordo con Generali, che ha acquisito i naming rights per 25 anni, versando complessivamente 650 milioni di euro, circa 26 milioni all’anno. Una cifra che colloca l’intesa tra le più importanti a livello internazionale: 31 milioni di dollari annui per la Crypto.com Arena, 28 per il SoFi Stadium, circa 20 per il Camp Nou, 15 per l’Allianz Stadium, 10 per il Borussia Dortmund e 9,5 per l’Atletico Madrid.

Obiettivi economici

L'operazione è stata sostenuta da Gerry Cardinale e RedBird per il Milan, con il contributo del presidente Paolo Scaroni, mentre per l’Inter hanno lavorato il management guidato da Beppe Marotta e Oaktree, entrata nel club nel maggio 2024. L’obiettivo dei due club è aumentare i ricavi e ridurre il divario economico con i principali concorrenti europei, sfruttando non solo le partite ma anche hospitality, sponsorizzazioni, concerti, eventi aziendali e attività commerciali. Dal punto di vista architettonico, lo stadio avrà due anelli di spalti, con le curve inclinate fino a 37 gradi per avvicinare il pubblico al campo e amplificare l’atmosfera. Sono previsti posti premium e settori popolari.

Tempistiche

Il cantiere dovrebbe partire nell’estate 2027, con l'obiettivo di disputare la prima partita nella stagione 2031/32 e ospitare gli incontri dell’Europeo. Attorno all'impianto sorgerà inoltre un progetto di rigenerazione urbana di 281mila metri quadrati, con aree verdi, spazi pubblici, negozi e servizi, da completare entro il 2036.