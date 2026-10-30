L'Inter ha scelto Simone Lo Schiavo come vice del direttore sportivo, Dario Baccin. Tuttosport presenta oggi un profilo del nuovo dirigente nerazzurro, che prenderà in organigramma proprio il posto di Baccin, "salito" alla carica di ds. "Classe 1985, Lo Schiavo ha cominciato, dopo la formazione a Coverciano, alla Vibonese, per poi passare alla Roma dove si è occupato dell'area scouting e del coordinamento tecnico di Primavera, Under 17 e Under 18".

"Successivamente accasatosi alla Salernitana - si legge -, si è affermato per la sua capacità di scoprire giovani talenti prima che diventino noti ai più: Afena-Gyan, Tahirovic, Volpato, Dia, Vilhena e tanti altri sono i nomi riconducibili all'attività (sua o dei collaboratori) di scouting. Nel 2024 è giunto al Palermo di proprietà degli sceicchi del City, ora lo attende l'avventura all'Inter dove si occuperà dell'Under 23".