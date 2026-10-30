Del rendimento dell’Inter in Italia e in Europa ha parlato Fulvio Collovati nel corso di un’intervista rilasciata alla testata News.Superscommesse.it. Nell’estratto che segue, l’ex calciatore, oggi editore e opinionista, ritiene che la squadra di Cristian Chivu sia la favorita in Serie A, ma che in Europa le cose siano ben diverse. Inoltre, Collovati commenta l’ultima sofferta prestazione dell’Inter contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni.

L'Inter ha vinto anche a Venezia, ma il risultato era sullo 0-0 fino al 79' e sono serviti due autogoal dei lagunari per sbloccare la partita in favore dei nerazzurri...

“È stata l'Inter meno convincente di queste prime 9 giornate. Conosco le qualità di Nicola, ha dato un cambio di marcia al Venezia, la squadra contro i nerazzurri ha aggredito. L'Inter ha sofferto, Provedel ha fatto 2 o 3 grandi parate e sono stati annullati due goal ai padroni di casa, quindi credo che il punteggio sia stato troppo severo per i lagunari”.

Come giudica il percorso dei nerazzurri in Champions League, fino a questo momento?

“L'ho già detto: secondo me, l'Inter è la squadra più forte in Italia, ma in Europa non è così. Gioca un calcio troppo aperto e con molta intensità, ma farei più attenzione alla fase difensiva. È vero che è una squadra che segna molto, dal momento che ha i quattro attaccanti più forti in Italia, ma subisce gol con altrettanta facilità”.