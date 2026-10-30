Arrivano da The Athletic le dichiarazioni di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, riguardo al nuovo progetto riguardante il futuro impianto in cui giocheranno Milan e Inter. "Per certi versi, sebbene San Siro rappresenti un serbatoio di memoria storica, non risponde più ai requisiti di uno stadio moderno né alle aspettative dei tifosi - dice il massimo dirigente - Basti pensare che, stando ai dati attuali, il Real Madrid genera circa 250 milioni di euro l’anno (dal Bernabéu), mentre noi, con San Siro, siamo poco sotto i 100 milioni. Oltre a essere un patrimonio per il club, lo stadio è anche una fonte di ricavi. Al momento, esiste un divario fin troppo ampio tra noi, in Italia, e alcuni dei nostri club rivali in Europa; ciò incide sulla nostra competitività e ci pone, indubbiamente, in una situazione molto difficile".

"In Italia, dove esistono notevoli ostacoli burocratici all'avvio di progetti di questo tipo, ciò è stato possibile anche grazie all'arrivo e alla tenacia di Oaktree - continua Marotta - La loro tenacia ha forse abbattuto alcune delle barriere burocratiche che, nel nostro Paese, rappresentavano purtroppo un grosso ostacolo, difficile da superare. Oggi siamo decisamente in una fase di crescita".