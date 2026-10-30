Venerdì sera amaro per l'Inter Primavera, reduce dalla prima sconfitta stagionale nel campionato Primavera 1. Ne benefica la Roma, vittoriosa per 0-2 grazie alle reti di Basile e di Arena su rigore. In questo senso, sono di seguito riportati i nomi dei migliori e dei peggiori giocatori nerazzurri a seguito della sfida contro i capitolini.

UP

VUKAJ - Tra i pochi a galleggiare in una serata di burrasca, sfiora una prodezza balistica con un tiro a giro da fuori area purtoppo infrantosi sul palo. Prova per quanto possibile a tenere alta la testa, ma la barca interista non trova vento per le sue vele.

DOWN

ROCCA - Partita ben poco brillante da parte del terzino interista, spesso spinto ad agire troppo basso rispetto alla propria zona di competenza. Il suo scorretto collocamento sulla fascia sinistra ha spesso influito sulle scelte dei compagni, costretti e temporeggiare e a rallentare la fase di palleggio e verticalizzazione. Alla lunga cala fisicamente ed esce completamente dal match.

MACKIEWICZ - Serata piuttosto storta per il centrale polacco che, dopo una serie di prestazioni di spessore, risulta il più frastornato della serata. L'errore nel primo tempo in fase di disimpegno su cui Farronato mette una pezza e il fallo da rigore nel secondo tempo che permette ai giallorossi di mettere il sigillo sulla partita certificano come il classe 2008 non fosse in giornata.