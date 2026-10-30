L’Inter si avvicina al derby senza recuperi tra gli infortunati. Per Lautaro Martinez, che rientrerà soltanto dopo la sosta, non c’erano particolari speranze, mentre si confidava di poter recuperare Curtis Jones, John Stones e Benjamin Pavard. Anche loro, invece, puntano a tornare a disposizione tra la sfida con il Feyenoord del 3 novembre e quella contro il Como dell’8 novembre.

Il ruolo di Carlos

In vista della partita di domani, uno dei principali interrogativi per Cristian Chivu, ancora alla ricerca della prima vittoria in un derby da allenatore nerazzurro, riguarda Carlos Augusto, reduce dalla convocazione di Carlo Ancelotti per gli impegni della Seleçao. Il brasiliano potrebbe essere schierato come terzo difensore a sinistra, con Alessandro Bastoni confermato al centro, oppure prendere il posto di Federico Dimarco sulla fascia. L’esterno azzurro, infatti, è apparso finora il meno brillante tra i titolari nerazzurri, ma per Chivu non è facile rinunciare alla sua qualità con il piede mancino.

Tra i pali tornerà Pepo Martinez, dopo l’ottima prova di Ivan Provedel a Venezia. In attacco, invece, la coppia favorita è quella composta da Pio Esposito e Marcus Thuram: l'azzurro ha infatti smaltito la sindrome influenzale che lo aveva costretto a partire dalla panchina nell’ultima gara del Penzo.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 10:48
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.