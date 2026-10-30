Al Marulla i lavori per avvicinare le due curve proseguono a ritmo serrato, ma non impediscono al Cosenza di tornare a giocare tra le mura amiche. L'ok per l'agibilità dell'impianto è infatti arrivato e già da domenica primo novembre la squadra rossoblu potrà tornare a casa propria, in occasione della sfida contro l'Inter U23, in programma alle 12.30 e valevole per la 12esima giornata del campionato di Serie C, girone C.

Basta dunque trasferte obbligate allo Scida di Crotone per il Cosenza, mentre i lavori per modernizzare la struttura proseguiranno si tornerà a giocare nello stadio San Vito.

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 11:44
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.