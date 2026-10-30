Il Meazza come lo conosciamo tutti nei prossimi anni non ci sarà più, lasciando spazio al Generali Stadium, impianto avveniristico presentato ieri al Castello Sforzesco. Gianni Rivera, icona del calcio italiano che proprio al Meazza ha costruito la propria leggenda, ha parlato ai microfoni di La Repubblica:

Rivera, che effetto le fa sapere che il suo stadio verrà demolito?

"Io con questa scelta non sono mai stato d’accordo. L’impianto attuale è ancora perfetto per giocare. E ha una incredibile storia: è un monumento della città di Milano. Lo buttano giù per farne uno che non avrebbe nessuna ragione di esistere. Peggio per chi ha deciso così".

Visibilità e servizi dovrebbero essere migliori per i tifosi.

"Ho i miei dubbi. Speriamo facciano cose buone. Vedremo".

Si aspetta un invito per l’inaugurazione?

"Dipende da chi sarà al comando. Adesso gli americani non mi vogliono vedere, con loro non penso sarà possibile".

Il suo ricordo più bello al Meazza?

"Il giorno in cui mi hanno consegnato il Pallone d’Oro. Un momento stupendo. E dire che potevo vincerne un altro, qualche anno prima: mi dissero che dovevano darne uno a Yashin, che era a fine carriera. Altrimenti sarebbe stato mio anche quello".

E il ricordo peggiore?

"Non ho sensazioni tristi quando penso a San Siro. Per me è sempre stato come vivere un sogno, amavo giocare a calcio. Anche quando perdevamo non soffrivo così tanto".

La sua famiglia veniva spesso allo stadio?

"Da piccolino andavo a San Siro a piedi con mio padre. Quando ho iniziato a giocare nel Milan, ogni tanto venivano lui e mia madre. Io gli chiedevo di essere pacati, di non fare commenti a voce alta. Mamma faceva fatica, le veniva da alzare la voce".

Il nuovo stadio si chiamerà Generali Stadium. Che ne pensa?

"Invece di dare il nome di chi ha fatto la storia dei club, lo assegnano in base a chi paga di più. Pensi che gioia per i tifosi. Mi sarebbe piaciuto se lo avessero intitolato a me e al mio amico Sandro Mazzola".