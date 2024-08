L'anno scorso era servita la finale di Europa League per far cadere il Bayer Leverkusen, questa volta le aspirine cadono nella seconda giornata di campionato. In casa, alla BayArena, in una partita spettacolare contro il Lipsia. E dire che la squadra di Xabi Alonso era partita bene, con i gol di Frimpong e Grimaldo. Ma Kampl e la doppietta di Openda ribaltano tutto. Il sodalizio Red Bull in vetta a punteggio pieno.