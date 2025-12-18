Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin analizza così alcuni dei temi d'attualità in casa Inter:

Come vede le due semifinali di Supercoppa?

"Vedo favorito il Milan. Perché sta leggermente meglio, il Napoli viene dal ko a Udine e credo abbia un pizzico di volontà in più nel volerla portare a casa. E il Napoli viene da un ciclo difficile e con parecchie defezioni. In finale poi vedremo, però per la prima sfida la penso così".

Frattesi per Thuram: l'affare si può fare?

"Difficile arrivare a Thuram. Io farei più Frattesi-Pellegrini, che la Roma ha recuperato tra l'altro. Pellegrini è uno di qualità e non è più un giovanotto. Certe qualità farebbero comodo all'Inter".

Come vede Luis Henrique?

"L'Inter pensava di avere un giocatore più pronto e simile all'idea di calcio di Chivu. ora vedremo l'ulteriore crescita, sono queste le gare che danno lo spessore di un giocatore, perché vedi sotto pressione come gioca, quando c'è qualcosa da portare a casa".