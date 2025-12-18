"Molto felice per il gruppo", ha detto Rasmus Hojlund subito dopo il triplice fischio della Semifinale A di Supercoppa Italiana, gara vinta per 2-0 dal Napoli che ha fatto fuori dalla competizione il Milan di Allegri. "In pochi giorni c'è la possibilità di mettere le mani su un trofeo" ha continuato il danese a SportMediaset dove ha commentato a caldo la finale appena conquistata.

Cosa c'era in quell'abbraccio con Lukaku?

"Abbiamo l'opportunità di vincere un trofeo e vogliamo andare avanti in ogni competizione, con lui abbiamo una possibilità in più. In quell'abbraccio c'era il bel rapporto che abbiamo".

Inter o Bologna?

"Uguale per me".