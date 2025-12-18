A margine della cena di Natale dell'Union Brescia, il capitano della Leonessa Davide Balestrero, ha analizzato la stagione fin qui, come riportato dal Giornale di Brescia:

“Dal primo giorno in cui è nata questa avventura stiamo facendo l’impossibile per dare soddisfazioni alla piazza, a chi ci segue. È un percorso che può rappresentare qualche passaggio a vuoto ma ci sta: questa è una squadra che lavora forte e potrà togliersi soddisfazioni. So anche che indossare la fascia significa essere guida per il gruppo, tornare avendo dato tutto. Poi so che essere capitano di questa squadra è una responsabilità, ma io la sto vivendo con il massimo dell’orgoglio”.

Il giocatore, poi, parla dell'arrivo di Eugenio Corini in panchina: “È un motivo di orgoglio avere un allenatore come lui che da giocatore ha vestito maglie prestigiose e giocato ad altissimi livelli. Lo stiamo seguendo in tutto, il gruppo gli ha dato massima disponibilità come è giusto che sia. Su cosa stiamo lavorando? Sull’Inter, nel senso che di tempo ce n’è poco. E noi dobbiamo fare più punti possibile".