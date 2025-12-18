Presente a Riyadh, il ct della Nazionale, nonché doppio ex di Napoli e Milan, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio della prima semifinale di Supercoppa italiana, da qualche minuto in scena al King Saud University Stadium: "La partita è aperta, le due squadre sono organizzate, i due allenatori fanno la differenza. Difendono molto bene entrambe, sarà difficile fare gol. Capire chi potrà vincere è complicato" ha detto la guida degli azzurri.

Potrà vedere in azione anche qualche candidato alla Nazionale. Bartesaghi può essere un'idea?

"Perché no? Sta facendo molto bene, come anche altri ragazzi: Palestra, Zaniolo... Vediamo che prestazione farà, ma il loro rendimento è un dato di fatto".

Milan con zero italiani in campo, tre nel Napoli. Questa è una cosa che preoccupa?

"Lo sappiamo... Però ci sono anche Ricci, Gabbia che ha avuto un infortunio e nelle ultime partite l'ho convocato. Ultimamente la media di italiani in Serie A è sul 23-24%, lo sappiamo: inutile stare a menarla e piangerci addosso, guardiamoci avanti perché c'è un obiettivo per tutto il sistema calcio e la nazione, tornare al Mondiale. Inutile stare a parlare di cosa si può e non si può fare. Energie sull'obiettivo, perché tra tre mesi ci giochiamo tanto".