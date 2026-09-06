Il problema accusato ieri nel corso della gara contro il Napoli non precluderà molto probabilmente la presenza di Federico Dimarco nella trasferta di Madrid di martedì. Il terzino dovrebbe partire domani per la capitale spagnola, poi starà a Cristian Chivu decidere se impiegarlo o meno. Nel mentre, solito allenamento post partita questa mattina ad Appiano Gentile con lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri contro i partenopei e seduta normale per tutti gli altri. Tutto ok per Hakan Calhanoglu, la cui assenza dalla formazione titolare di ieri aveva fatto avanzare qualche dubbio sulle sue condizioni.

Simone Togna