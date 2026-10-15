Sport e solidarietà, a tinte nerazzurre. L’Inter Club Siena, insieme alla Contrada della Torre e al Vico Altolo scorso 3 ottobre hanno organizzato un triangolare di calcio in memoria di Michele Bruni al campo del Petriccio, seguito da una cena nei locali della Contrada della Torre e da una raccolta fondi. L’iniziativa ha permesso di raccogliere 2.600 euro, destinati all’associazione 'Insieme per i bambini', da anni impegnata al fianco del reparto di Pediatria dell’Aou Senese. La somma contribuirà a sostenere le attività dell’associazione e i progetti dedicati all’assistenza e all’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie durante il ricovero.

A ricevere la delegazione dell’Inter Club Siena, guidata dal presidente Andrea Bruni, erano presenti Salvatore Grosso, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Pediatria, Caterina Caliani, coordinatrice infermieristica, il personale del reparto e la dottoressa Claudia Basagni, in rappresentanza della direzione aziendale.