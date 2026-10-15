Cristian Chivu perde il suo pezzo più prezioso prima del tour de force che impegnerà l'Inter con sette appuntamenti da qui fino alla sosta di novembre. Secondo Sky Sport, infatti, Lautaro Martinez, vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, salterà le prossime sette partite dando forfait contro Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord e Como. Un bel guaio per i nerazzurri, se le indiscrezioni fossero davvero confermate. L'obiettivo dello staff medico, a questo punto, è rimettere in piedi il capitano in tempo per la sfida di Bergamo, con l'Atalanta, del 22 novembre.