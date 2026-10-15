L'Italia è casa per la Casa Blanca. Il Real Madrid, con il rocambolesco 3-4 di ieri sera all'Olimpico, ha registrato un record storico che difficilmente verrà eguagliato. Infatti è diventato il primo club nella storia delle competizioni europee a conquistare 10 vittorie consecutive in trasferta contro avversari dello stesso Paese. L'Italia, mica poco. Un ciclo iniziato e concluso contro la Roma, in cui suo malgrado l'Inter viene coinvolta due volte.

Le ultime vittorie del Real Madrid sul suolo italiano

 

▸ Nel 2016: Roma 0-2 Real Madrid

▸ Nel 2017: Napoli 1-3 Real Madrid

▸ Nel 2018: Juventus 0-3 Real Madrid

▸ Nel 2018: Roma 0-2 Real Madrid

▸ Nel 2020: Inter 0-2 Real Madrid

▸ Nel 2021: Atalanta 0-1 Real Madrid

▸ Nel 2021: Inter 0-1 Real Madrid

▸ Nel 2023: Napoli 2-3 Real Madrid

▸ Nel 2024: Atalanta 2-3 Real Madrid

▸ Nel 2026: Roma 3-4 Real Madri

Sezione: News / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 14:23
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.