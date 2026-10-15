La sconfitta beffarda subita dalla Roma, finita ko con il Real Madrid di José Mourinho, ha completato il quadro disastroso delle squadre italiane impegnate nella due giorni di Champions League. Il 4-3 finale dell'Olimpico ha decretato un record negativo storico per la Serie A: per la prima volta in asssoluto, infatti, tutte e quattro rappresentanti del belpaese hanno perso nel corso dello stesso turno della competizione. Ieri erano arrivati gli stop di Inter e Napoli, rispettivamente con Bruges (4-3) e Villarreal (3-1), mentre nella sfida delle 18.45 il Como si è dovuto arrendere al Feyenoord, al De Kuip di Rotterdam (3-2). Lo evidenzia Opta.

4 - Per la prima volta nella storia, quattro squadre italiane hanno perso nel corso dello stesso turno di UEFA Champions League. Collasso. #UCL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2026