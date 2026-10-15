Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si prova ad entrare attraverso i problemi mostrati dall'Inter in questo avvio di stagione, guai che i numeri evidenziano soprattutto nella fase difensiva e nell'approccio. "Il punto è che in Italia la superiorità tecnica rispetto a quasi tutti i concorrenti è tale da mascherare i limiti e le smagliature - si legge - Ma il senso di grandezza e di invincibilità, rinforzato da tre rimonte da 0-2 in campionato oltre che dal doblete della scorsa stagione, diventa un boomerang psicologico in Champions League, dove ritmo e livello sono mediamente più alti e impongono concentrazione e applicazione costanti. Il problema dunque sarebbe soprattutto di atteggiamento generale, non di tattica o di qualità".

Di certo non cambierà quella che è la filosofia. "L'Inter è in grado di pressare alto e andare dritta in porta: si è visto sabato scorso contro il Parma - riporta ancora la rosea -. Non può aver dimenticato i concetti identitari in tre giorni. D'altro canto non dispone di difensori abituati a proteggere il fortino con il baricentro basso: l'unico è Stones, oggi infortunato, che infatti è stato inglobato nell'organico in estate proprio per aggiungere personalità e stabilità al reparto. L'Inter non rinuncerà alle pressioni, si allenerà per esercitarle con maggiore efficacia".