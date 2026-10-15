Raffaele Palladino ha di nuovo tutta la difesa a disposizione. E' la buona notizia per il Bologna che arriva dall'allenamento di ieri, in cui è tornato in gruppo anche Arthur Theate. Inoltre, come informa il Corriere dello Sport, è tornato ad allenarsi anche Jens Odgaard già dallo scorso martedì, così come è a disposizione Mbangula dopo l'assenza forzata col Lecce. Restano fuori Orsolini e Holm.

Qualche dubbio sulla formazione, ma anche in difesa. "L'unica certezza dall'inizio è Heggem, chiamato a un pronto riscatto dopo le ombre del Salento - si legge sul quotidiano -. Il norvegese comunque è intoccabile, al suo fianco è aperto il casting: Casale può avere un'altra chance, Theate dovrà dimostrare tra oggi e domani di avere i novanta minuti nelle gambe. In corsa anche Helland e Vitik, col primo più avanti. In mezzo Ferguson è la certezza, al suo fianco si candida ancora Pobega, ma attenzione alla concorrenza di Moro (più indietro El Azzouzi, Amondarain e Libra). E davanti? Le scelte sugli esterni di Bernardeschi e Cambiaghi sono in pratica obbligate, come punta c'è sempre in pole Piccoli".