José Mourinho scende dall'ottovolante dell'Olimpico per commentare il pazzo successo ottenuto dal suo Real Madrid sulla Roma. Un 4-3 che lo Special One analizza così ad Amazon Prime Video: "Si può dire che ci sono state due partite all'interno della stessa partita. Nella prima la Roma ci è stata superiore in tutti gli aspetti, poi ci sono stati 20' in cui il Real Madrid è stato impossibile da fermare. Loro ci hanno sorpreso a inizio partita con Soulé, creando una superiorità su quella fascia. Nella ripresa abbiamo preso un gol ridicolo, poi sul 3-1 si poteva pensare fossimo morti. Invece erano morti i giocatori della Roma, è difficile giocare con questa intensità per tutta la partita come fanno loro. Ho fatto dei cambi, sono stati bravi i giocatori".
L'esultanza con il dito alzato cosa significa?
"Non vuol dire niente, stavo festeggiando. Non sono andato sotto la curva dei miei tifosi per il rispetto estremo che ho per la Roma".
Sembravi voler dire 'Non mi arrendo', è così?
"No, onestamente no".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 01:30 A. Paganin: "Inter superficiale, in Champions bisogna cambiare marcia"
- 00:30 Real, Mourinho: "Abbiamo battuto Inter e Roma, le squadre più forti d'Italia"
- 00:00 La scommessa pericolosa di Chivu
- 23:46 Gasperini risponde a Mou: "Noi 'morti' sul 3-1? Li abbiamo surclassati in tutto"
- 23:30 Real, Mourinho: "Il gesto a fine partita? Non significa nulla. Ho estremo rispetto per la Roma"
- 23:15 Bologna, numeri deludenti. Ma con Palladino può cambiare tanto
- 23:00 Champions, italiane a zero: Mourinho beffa la Roma 4-3. Il PSG trionfa in casa del City
- 22:51 Mussa: "Inter in Champions è in stato involutivo. Akanji? Serve un marcatore"
- 22:37 Tresoldi, tripletta all'Inter... senza lo stemma del Brugge sulla maglia: il retroscena
- 22:23 La Serie A Women scende in campo per la lotta al tumore al seno
- 22:09 UFFICIALE - Venezia, Nicola nuovo allenatore: "Visione a lungo termine"
- 21:54 Giugliano, l'amarezza di Caldore: "Contro l'Inter U23 ci siamo sgretolati"
- 21:40 Per la prima volta una squadra belga segna 4 gol a un'avversaria italiana
- 21:26 Roma, tributo dell'Olimpico per Mourinho. Che manda un bacio alla Sud
- 21:12 Carnesecchi chiede ai giornalisti: "Secondo voi quante volte l'Inter tende a giocare nella propria metà campo?"
- 20:58 Benitez: "Aspetto un progetto. Ora lavoro per l'UEFA, ieri ho visto Inter-Brugge"
- 20:44 UCL - Il Como perde a Rotterdam contro il Feyenoord. Successo tennistico del Liverpool
- 20:30 Lautaro indica la strada: "Testa bassa e lavorare l'unico modo di migliorare"
- 20:16 videoTsawa a FcIN: "Sapevamo come battere l'Inter. Abbiamo vinto con coraggio"
- 20:01 Voce al tifoso - Pareri sulla sconfitta in Champions League
- 19:47 Inter e Napoli ko, Spalletti non fa drammi: "Troveranno le contromisure per qualificarsi"
- 19:32 Zinetti: "Bologna, tra Skorupski e Pessina con l'Inter giochi il più sereno"
- 19:17 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:03 Brugge, Leko: "Con l'Inter gara da 50 e 50, il nostro coraggio è stato decisivo"
- 18:48 Chivu: "Siamo ambiziosi, dobbiamo lavorare sodo e migliorare"
- 18:34 San Siro, spunta un nuovo scontro politico sui fondi per il quartiere
- 18:20 Nations League, Italia-Francia a Milano: i costi dei biglietti
- 18:05 Perrone vicino al rinnovo col Como. In estate respinte Inter e Juve
- 17:52 Inter U23, classifica interessante: il punto in attesa delle prossime gare
- 17:39 Adelio Moro: "Ecco come scoprii Adriano. E perché lo segnalai a Facchetti"
- 17:24 Presentata la collezione Calciatori 2026-27. Simonelli: "L'album è cultura"
- 17:10 CHIVU ha CANCELLATO l'INTER di INZAGHI? Dalla "TATTICA" alla poca MERITOCRAZIA: le COLPE di CRISTIAN
- 16:55 Festa in casa Tresoldi, il papà: "Io mezzo interista, lui milanista... Nazionale? Vedremo"
- 16:41 Brugge, Potts: "Avevamo un piano preciso. Siamo venuti per vincere"
- 16:31 Inter al lavoro post-Brugge: scarico per chi ha giocato, a parte Stones e Jones
- 16:26 Giugliano, capitan De Rosa: "Chiediamo scusa. Non siamo stati lucidi dopo lo 0-1"
- 16:15 Doveri per Bologna-Inter, l'ultimo precedente fu firmato... Estupinan
- 16:05 Chivu a QSport: "Sul 2-1 è saltato tutto. In UCL sconfitte che fanno male"
- 15:58 Mareggini: "Discutere De Gea? Ma se l'Inter gioca con Martinez"
- 15:45 Mechele resta in campo con il naso rotto. E il Brugge lo esalta
- 15:30 Angolo Tattico - Tresoldi stressa la linea difensiva, Lautaro lega il gioco
- 15:16 Striscione di contestazione ieri a Giugliano, multa di 100 euro per il club
- 15:02 Verso Bologna-Inter, Chivu venerdì in conferenza: fissato l'orario
- 14:49 Viviano: "Chivu vuole diventare come il Liverpool di Klopp, ma così..."
- 14:35 Qui Bologna - Rientra Theate. Bernardeschi per Orsolini contro l'Inter
- 14:20 Condò: "Inter? Difficile parlare di calcio con questi errori individuali"
- 14:10 Alderweireld conquistato da Tresoldi: "Sarà un acquisto top"
- 14:00 Condò: "Martinez, rischio deriva alla Di Gregorio. Mi ostino a pensare..."
- 13:51 SHOW INTER U23, riscatto e POKER con vista PLAYOFF. RIMPIANTO INTER PRIMAVERA: due PARI BEFFA
- 13:37 Sommer: "Bello tornare a San Siro, davanti a questi splendidi tifosi"
- 13:24 Club Brugge, Sabbe: "Partita divertente, averla vinta la rende migliore"
- 13:11 L'Inter U23 torna al Breda per ospitare il Monopoli: l'arbitro del match
- 13:04 videoTotti: "UCL, l'Inter può vincere. Chivu è all'altezza, farà grandi cose"
- 12:58 Club Brugge, Siquet: "Sapevamo che l'Inter era vulnerabile in difesa"
- 12:45 Inter e Napoli cadono in Europa, Abodi: "Gli altri vanno più veloci di noi"
- 12:32 Club Brugge, Vanaken: "La parata di Sommer su Lautaro è il punto di svolta"
- 12:22 Serie A, arbitri 7a giornata: per Bologna-Inter c'è Doveri, Gariglio al VAR
- 12:15 Sommer e la parata su Lautaro: "Lo conosco e lui conosce me"
- 12:00 videoL'INTER crolla dopo un'ORA con il CLUB BRUGGE: a CHIVU il compito di RADDRIZZARE la ROTTA
- 11:54 SI - Matias Mancuso vicino al rinnovo con l'Inter
- 11:40 Qui Bologna - Palladino recupera Odgaard, Theate verso il rientro
- 11:27 Zenga: "Non si può subire un gol come quello del 4-2"
- 11:14 GdS - Atta salta il Como. Vanoli spera di riaverlo contro l'Inter
- 11:01 Capello: "Inter, condizione fisica preoccupante. Il quarto gol..."
- 10:47 Di Canio: "Nell'Inter non ci sono fenomeni, ma solo giocatori molto forti"
- 10:34 Minuto 56, turning point di Inter-Brugge. Thuram e Dimarco già festeggiavano
- 10:20 CdS - Che Massolin contro la Juventus: la mossa a sorpresa funziona. E ora...
- 10:06 CdS - Beltran, si fa avanti la Fiorentina: primi contatti per il portiere del River
- 09:52 Qui Bologna - Niente Orsolini con l'Inter, ma Palladino potrebbe recuperare un altro esterno
- 09:38 GdS - Inter-Club Brugge sul podio dei peggiori ko europei. Ed è la prima volta che...