José Mourinho scende dall'ottovolante dell'Olimpico per commentare il pazzo successo ottenuto dal suo Real Madrid sulla Roma. Un 4-3 che lo Special One analizza così ad Amazon Prime Video: "Si può dire che ci sono state due partite all'interno della stessa partita. Nella prima la Roma ci è stata superiore in tutti gli aspetti, poi ci sono stati 20' in cui il Real Madrid è stato impossibile da fermare. Loro ci hanno sorpreso a inizio partita con Soulé, creando una superiorità su quella fascia. Nella ripresa abbiamo preso un gol ridicolo, poi sul 3-1 si poteva pensare fossimo morti. Invece erano morti i giocatori della Roma, è difficile giocare con questa intensità per tutta la partita come fanno loro. Ho fatto dei cambi, sono stati bravi i giocatori".

L'esultanza con il dito alzato cosa significa?

"Non vuol dire niente, stavo festeggiando. Non sono andato sotto la curva dei miei tifosi per il rispetto estremo che ho per la Roma".

Sembravi voler dire 'Non mi arrendo', è così?

"No, onestamente no".

