Cristian Chivu e il suo staff si stanno preparando per la partita di sabato pomeriggio alle 18 in casa del Bologna. Una gara nella quale potrebbero esserci diverse novità nella formazione iniziale. Una riguarderà probabilmente Carlos Augusto, tra i più in forma di questo avvio di stagione ma non impiegato contro il Bruges.

"Fosse stato per il suo allenatore l'avrebbe anche fatto giocare ma il brasiliano non era in condizione a causa di qualche problema fisico - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Insomma, Chivu ha preferito non rischiarlo. Carlos ieri non si è allenato con il resto dei compagni e nemmeno oggi lo farà ma sabato ritornerà a disposizione e arruolabile. Pensieri di turnover ricominciano a fare da padrone nelle riflessioni di Chivu: in difesa col Bologna si potrebbe rivedere Benjamin Pavard ad esempio ma chi si sta avviando a tutta velocità verso una maglia da titolare è Ange-Yoan Bonny".