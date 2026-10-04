Giornata a tinte nerazzurre da incorniciare per l'Inter Club di Feltre, in provincia di Belluno. Ieri pomeriggio l'associazione ha organizzato al Teatro de la Sena un evento imperdibile, a cui hanno partecipato oltre 400 tifosi interisti provenienti principalmente dal Veneto. A tutti coloro che hanno preso parte all'evento la grande occasione di scattare una foto con i trofei della Serie A e della Coppa Italia vinte nella scorsa stagione dalla squadra di Cristian Chivu.

E' poi andato in scena lo spettacolo di Gianfelice Facchetti, con un viaggio tra ricordi e aneddoti. Il figlio di Giacinto Facchetti ha guidato gli spettatori attraverso la storia del club. Infine, c'è stata occasione per i soci di incontrare due leggende nerazzurre: Francesco Toldo e Julio Cruz. I due sono stati protagonisti di un emozionante e sentito meet&greet.