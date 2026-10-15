Marco Simone si accoda al coro di chi mette l'Inter davanti a tutte nei pronostici per lo Scudetto. L'attaccante è infatti protagonista oggi di un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Chi è la sua favorita per lo scudetto?

"L'Inter è la più attrezzata di tutte perché ha la rosa più ampia e forte".

E il Milan dove lo colloca?

"Nel gruppone delle inseguitrici insieme alla Roma, al Como, alla Juventus, al Napoli e alla Lazio. Il Milan deve fare un salto in avanti a livello di reti e gioco espresso per insidiare i nerazzurri. La Roma e il Como stanno andando forte, ma la più grande sorpresa, in relazione all'organico a sua disposizione, è la Lazio: Gattuso, con il quale ho giocato al Milan e che è stato mio compagno di corso al Master di Coverciano, ha una grande competenza ed è un tecnico capace di tirare fuori il meglio dai suoi calciatori".