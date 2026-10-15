Sei anni in nerazzurro costellati di vittorie e grandi gioie. E poteva rimanerci, con un altro ruolo, se il richiamo del campo non fosse stato ancora forte. Matteo Darmian non ha fatto in tempo a firmare con il Bologna che già è stato gettato nella mischia da Raffaele Palladino a Lecce, dove ha giocato da braccetto di destra portando a casa una buona prestazione. E sabato la tentazione di riproporlo titolare, contro la 'sua' Inter, è forte, nonostante Arthur Theate sia al rientro.
Idea dunque da non scartare totalmente, fa sapere il Corriere di Bologna, quella dell'immediato incontro tra Darmian e la squadra i cui colori ha difeso egregiamente nelle ultime sei stagioni, al punto che il club nerazzurro, come da lui stesso rivelato, avrebbe voluto affidargli un ruolo dirigenziale. Se ne riparlerà, per adesso c'è il Bologna.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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