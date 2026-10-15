Il Real Madrid 'ammazza' un'altra squadra italiana, la Roma dopo l'Inter, e si porta quota sei punti in due giornate nella League Phase di Champions League. Per la felicità di José Mourinho, che si gode l'avvio positivo dei suoi nella competizione: "Noi sappiamo che la pressione in Champions arriverà quando cominceranno le sfide a eliminazione diretta, con il dentro o fuori - le parole dello Special One a Sky Sport -. Però vincere due partite di fila con Roma e Inter, che sono le due squadre più forti d'Italia, ci mette in una situazione non dico di comfort, ma positiva in ottica qualificazione. Questo è il nostro obiettivo".