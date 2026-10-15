Mantenersi lontano il più possibile dall'Aspmyra Stadion di Bodo. Quando l'Inter, nel playoff di Champions League della scorsa stagione, perse 3-1 compromettendo così la qualificazione agli ottavi su un terreno sintetico non proprio in perfette condizioni, forse non sapeva di essere entrata in un nutrito cerchio contenente parecchi 'scalpi' importanti. Ieri sera davanti ai soliti 8 mila spettatori anche il Borussia Dortmund è uscito dal rettangolo di gioco con zero punti in mano, sconfitto 1-0 dalla rete di Fredrik Sjovold a inizio ripresa.

Il BVB è solo l'ultima squadra che non trova il semaforo vedìrde in casa del Bodo/Glimt, il cui 2026 europeo tra le mura amiche è clamoroso: imbattuto, con vittorie ai danni di Manchester City, Inter, Sporting Lisbona, Union Saint-Gilloise, NEC e, ultimo, Borussia Dortmund. I numeri sono altrettanto impressionanti: 16 gol segnati, solo 4 subiti. E c'è ancora chi li sottovaluta...