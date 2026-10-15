Mantenersi lontano il più possibile dall'Aspmyra Stadion di Bodo. Quando l'Inter, nel playoff di Champions League della scorsa stagione, perse 3-1 compromettendo così la qualificazione agli ottavi su un terreno sintetico non proprio in perfette condizioni, forse non sapeva di essere entrata in un nutrito cerchio contenente parecchi 'scalpi' importanti. Ieri sera davanti ai soliti 8 mila spettatori anche il Borussia Dortmund è uscito dal rettangolo di gioco con zero punti in mano, sconfitto 1-0 dalla rete di Fredrik Sjovold a inizio ripresa.

Il BVB è solo l'ultima squadra che non trova il semaforo vedìrde in casa del Bodo/Glimt, il cui 2026 europeo tra le mura amiche è clamoroso: imbattuto, con vittorie ai danni di Manchester City, Inter, Sporting Lisbona, Union Saint-Gilloise, NEC e, ultimo, Borussia Dortmund. I numeri sono altrettanto impressionanti: 16 gol segnati, solo 4 subiti. E c'è ancora chi li sottovaluta...

Sezione: News / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 12:49
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.