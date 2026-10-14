"Chivu? Guardando i numeri non è un tecnico da Champions". parola dell'allenatore Giovanni Mussa, intervenuto oggi pomeriggio a Maracanà, programma della web radio di Tuttomercatoweb. Tra i temi anche la débacle interna dell'Inter contro il Club Brugge.

L'ex tecnico della Pergolettese ha continuato: "L'Inter si sta dimostrando in uno stato involutivo in Champions. Aveva lasciato una sensazione diversa. Sembra sempre una partita casuale. Ieri il Brugge dovevi metterlo sotto se giocavi da Inter. Mancano dei singoli in difesa. Con Akanji centrale l'Inter perde tanto perché serve un marcatore e in questo ha mostrato delle pecche. E anche i problemi di Martinez poi vengono messi in risalto. Ti trovi a fare una partita in cui sei incerto e alcune prestazioni non sono state all'altezza. E in Champions non puoi permettertelo".

Sulla partita di ieri sera, poi, ha concluso: "Manca equilibrio, e c'è poca fame in riaggressione. Sul primo gol bisogna fare fallo, si spende il giallo, invece il giocatore si fa superare e basta. Manca un'altra cosa, ossia esperienza internazionale del mister. Un conto è preparare le partite in Italia, un altro in Europa. In italia sei talmente forte che ce la fai, qui dobbiamo dargli tempo, per adesso questa cosa la sta pagando".