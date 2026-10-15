Non era mai accaduto. E di certo non è un bel segnale. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, è la prima volta nella storia della Champions League che le squadre italiane raccolgono solo sconfitte in un singolo turno. E' accaduto all'Inter contro il Club Brugge e al Napoli col Villarreal nella giornata di martedì, quindi ieri al Como in casa del Feyernoord e alla Roma all'Olimpico contro il Real Madrid, che nel turno precedente aveva già sconfitto l'Inter.

Il ko più amaro è forse quello dei giallorossi, che in sette minuti nel finale sono passati dal 3-1 a favore al 3-4.