Riccardo Trevisani, intervenuto sulle frequenze di Radio Mana Mana Sport, ha parlato delle squadre italiane impegnate in Champions League, tutte sconfitte nei rispettivi match, rievocando il paragone con il percorso dell'Inter di Inzaghi.

"Il calcio italiano è imbarazzante in Europa, sono anni che dico che Inzaghi ha fatto un miracolo con l'Inter. E lo ribadisco perché Inzaghi ha fatto un miracolo con l'Inter. Al calcio italiano non spetta di fare le semifinale, non la finale, è già un miracolo se fai i quarti - le sue parole -. Ci stanno otto squadre meglio della prima italiana e noi ci meravigliamo se la Roma perde col Real Madrid?".