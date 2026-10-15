Riccardo Trevisani, intervenuto sulle frequenze di Radio Mana Mana Sport, ha parlato delle squadre italiane impegnate in Champions League, tutte sconfitte nei rispettivi match, rievocando il paragone con il percorso dell'Inter di Inzaghi.

"Il calcio italiano è imbarazzante in Europa, sono anni che dico che Inzaghi ha fatto un miracolo con l'Inter. E lo ribadisco perché Inzaghi ha fatto un miracolo con l'Inter. Al calcio italiano non spetta di fare le semifinale, non la finale, è già un miracolo se fai i quarti - le sue parole -. Ci stanno otto squadre meglio della prima italiana e noi ci meravigliamo se la Roma perde col Real Madrid?".

Sezione: News / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 14:52
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.