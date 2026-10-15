Problemi tra i pali non solo in casa Inter, ma anche per quel che riguarda il Bologna. Sia Skorupski che Pessina stanno infatti evidenziando una serie di difficoltà. A parlare della situazione, sul Corriere dello Sport, è Emiliano Viviano. "Il Bologna ha un portiere esperto come Skorupski, che ha fatto molto bene per tanti anni, ora un po' in difficoltà, e un ragazzo, che evidentemente si è meritato il posto da titolare. Se a Pessina è stata data questa possibilità, adesso bisogna continuare con lui. Non è un errore che cambia le cose e poi per la società se gioca Pessina è tutto di guadagnato, perché rappresenta il futuro".

"Il Bologna sta passando una transizione - dice ancora Viviano -. Negli ultimi anni ha avuto il rendimento più alto della sua storia recente. Ha vinto una Coppa Italia, ha lottato per l'Europa, poi ha venduto, provato con un allenatore esonerato. A Lecce la squadra ha dimostrato di essere solida ma ci sono giovani, tanti stranieri. Palladino ha bisogno di tempo per conoscere e capire l'ambiente Bologna, anche se lì, un posto meraviglioso, è facile ambientarsi".