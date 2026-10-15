I tanti errori commessi finora da Josep Martinez hanno rimesso in moto la macchina delle polemiche riguardo alla scelta estiva di non spendere budget per acquistare un portiere, puntando su chi era già in rosa.

Si legge oggi su Tuttosport: "Ribadito il fatto che Vicario è stato mollato dall’Inter perché non c’era il budget per prenderlo (Chivu ha voluto fare all-in su Jones e serviva pure un sostituto di spessore per Dumfries), nessuno si sarebbe immaginato che Pepo Martinez avrebbe infilato una papera dietro l’altra. A rendere ancora più complicato il quadro, il fatto che Ivan Provedel, suo vice, non metta piede in campo dal 4 marzo, ovvero dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Chivu - quando si deciderà a mettere Provedel - lo farà giocare per almeno un paio di partite ma oggi non può permettersi di bruciare Martinez. Riflessioni in corso".