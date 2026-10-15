Mal d'Europa può semplicemente errori del portiere? Analizzando la campagna in Champions dell'Inter, il Corriere della Sera si pone questa domanda. La risposta potrebbe essere: entrambi. Perché Pepo Martinez ha le sue responsabilità, contro il Brugge ha commesso forse il più grave errore di questa stagione perché è stato sia tecnico sia concettuale, un'uscita senza alcuna logica. Forse in casa nerazzurra c'è un problema portiere, già noto la scorsa estate quando la dirigenza lavorò a lungo su Guglielmo Vicario, salvo poi tirarsi indietro e promuovere lo spagnolo per impiegare il budget su Curtis Jones, richiesto espressamente da Cristian Chivu. Resta il fatto che la difesa troppo alta è difensori lenti a tornare nelle proprie posizioni potrebbero rappresentare un problema anche per il vice portiere, Ivan Provedel.

C'è da cambiare

Lo stesso allenatore nerazzurro dopo la sconfitta contro i fiamminghi ha ammesso che probabilmente qualcosa andrebbe cambiata perché se rimontare in Italia è fattibile, in Europa lo è decisamente meno. Chivu ha evidenziato anche come la squadra non abbia corso nel modo giusto, poi guardando l'età media in campo contro i belgi, di 28,5 anni, il dubbio che questo tipo di calcio offensivo sia praticabile con questi calciatori viene spontaneo. I numeri dopo tutto parlano chiaro, l'Inter è alla quarta sconfitta consecutiva in Champions League è considerando che si tratta della competizione più redditizie e naturale che si debba trovare rapidamente una soluzione.