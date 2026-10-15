Senza difesa. Si tratta del concetto che accomuna in Champions League sia Inter sia Napoli, incapaci di esportare oltre i confini il mantra tutto italiano del 'non prenderle'. Ne parla stamattina La Repubblica, che fa un parallelo tra nerazzurri e partenopei, che in Europa stanno facendo enorme fatica rispetto a quanto avviene in Serie A, dove si sono divisi gli ultimi 4 Scudetti. Tra Club Brugge e Villarreal, sette gol subiti in tutto: 4 da Cristian Chivu a San Siro e 3 da Max Allegri in Spagna, entrambi di nuovo sconfitti e fermi in classifica a zero punti dopo le prime 2 giornate, costretti già a dover già rincorrere la qualificazione.

Malesseri dei singoli

In mezzo alle problematiche di squadra, arrivano anche gli errori dei singoli che di certo non aiutano. A penalizzare il Napoli in Spagna c’è stato infatti il retropassaggio di Matteo Politano che ha agevolato il momentaneo 1-1 e sulla giostra di San Siro i campioni d’Italia hanno avuto motivo di recriminare per la serata no del portiere Pepo Martinez. Infine, a modo loro sia Inter sia Napoli, nello specifico gli allenatori, stanno evidenziando un autentico complesso Champions: 7 sconfitte nelle ultime 8 gare per Chivu, 8 nelle ultime 9 per Allegri, il cui malessere internazionale era iniziato già al timone della Juventus.