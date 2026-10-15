Il Qatar ha l'Inter nel mirino. L'indiscrezione arriva da Il Messaggero, secondo cui un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani avrebbe preso contatto con Oaktree per sondare la possibilità di entrare nel capitale del club nerazzurro, nel contesto di un movimento di investitori interessati al dossier. Oaktree, contattata dalla testata romana, non ha commentato questa notizia ma pur essendo soddisfatta dell'investimento sportivo apprezzerebbe un socio di minoranza che darebbe un valore chiaro a una partecipazione che prima o poi (senza fretta) verrà dismessa. In passato si era già vociferato di possibili interessi dal medio oriente per il club nerazzurro, ma nulla si è mai concretizzato. L'ingresso nella partita della famiglia Al Thani, adesso, potrebbe cambiare lo scenario. Anche perché uno dei componenti della famiglia sarebbe un grande tifoso dell'Inter: "Ogni volta che può - racconta una fonte - vola a Milano per sedersi in tribuna a San Siro".

I vantaggi per Oaktree

Va sottolineato che sul versante commerciale i rapporti tra l'Inter e il Qatar sono già ben avviati anche attraverso la partnership con la compagnia aerea di bandiera, Qatar Airways. Per Oaktree un nuovo azionista, in un contesto di miglioramento dei conti, crescita dei ricavi e prospettive legate al nuovo stadio, sarebbe un'occasione per valorizzare il lavoro degli ultimi due anni: oltre a dare una valutazione chiara alla società, l'ingresso di un socio potrebbe contribuire a sostenere i progetti di sviluppo facendola così salire ulteriormente. Le stime attuali oscillano tra la valutazione di 1,5 miliardi data da Forbes a quella da 2,1 attribuita all'Inter da Football Benchmark