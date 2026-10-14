"Ci siamo piantati sul traguardo, nel modo meno prevedibile. Siamo stati passivi sui corner, abbiamo perso una partita che avevamo condatto in maniera notevole". Ai microfoni di Amazon Prime Video, Gian Piero Gasperini prova a spiegare così il blackout della Roma che, tra 83' e 90', ha subito tre gol dal Real Madrid incassando una sconfitta che più beffarda non si può, impossibile da pronosticare fino a pochi istanti prima.

Mourinho ha detto che eravate morti a un certo punto prima della loro rimonta.

"A me sembra che quelli che non ne potevano più fossero loro, potevamo fare qualche altro gol. Sono stati veramente surclassati in tutto, i gol li hanno presi. È vero che i gol segnati in calcio d’angolo valgono: li hanno battuti bene e hanno usato la fisicità. Per il resto, non sono stati sicuramente all’altezza”.