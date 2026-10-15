L'ex calciatore Antonio Paganin ha fornito un'ampia disamina della battuta d'arresto dell'Inter in Champions League nel corso del suo intervento a TMW Radio:

Quale è il problema per l'Inter in Chivu in Champions League?

"Ieri ho avuto l'impressione di una squadra un po' superficiale. Al di là degli errori dei singoli c'è più superficialità rispetto alla squadra schaiaccaiasasi del campionato. Il Brugge è una brutta squadra e la devi prendere di petto, tant'è che hanno creato diversi problemi dietro. Quando ribaltavano il campo l'allarme per prendere gol c'era sempre. È una sensazione che non avevo mai avvertito guardando le partite dell'Inter. Il cammino europeo dell'ultimo anno sta a testimoniare che i nerazzurri hanno perso po' di quello stampo europeo e ora starà allo staff tecnico capire il perché. Di certo non entrare nella seconda fase della Champions League sarebbe un dramma sia dal punto di vista tecnico e degli incassi".

Josep Martinez forse dovrebbe fare almeno un turno in panchina?

"Lì conta molto il rapporto fra il giocatore e l'allenatore per capire se il suo stato d'animo è alterato. Penso che ieri sera il confronto a distanza con Sommer l'ha portato un po' a strafare per mostrare a tutti che era stata presa la scelta giusta. Negli anni comunque l'Inter ha avuto Julio Cesar e Handanovic, il che fa capire che serve personalità per avere quel ruolo. L'impressione è che non si sia scelto di intervenire sul mercato in porta perché gli in vestimenti servivano su altri ruoli".

Chivu forse è più un allenatore da campionato?

"I numeri sono impietosi, anche perché spesso a livello di prestazioni sono state manifestate parecchie difficoltà. In Europa le squadre viaggiano ad un ritmo elevato e l'Inter fa proprio fatica ad imporsi. Ha fatto una buona prestazione a Madrid, ma anche il Real non sta viaggiando ad un grande ritmo. In Champions bisogna cambiare marcia e se sei superficiale puoi andar sotto, come accaduto con Bodo Glimt e Club Brugge".

Il fatto che l'Inter sia riuscita a ribaltare più volte il risultato in Italia forse l'ha portata ad essere troppo superficiale in Champions?

"Potrebbe anche essere inconsciamente parlando. In campionato le squadre te lo permettono, ma come dicevo in Champions no. Non per dire che le nostre squadre siano scarse, ma semplicemente quelle internazionali sono le prime della classe dei diversi campionati e sanno come si compete a livello europeo. Se sbagli una volta vieni castigato in Champions League, l'approccio dev'essere completamente differente. Parliamo di condizioni inconsce, ma questo spiegherebbe le sette sconfitte nelle ultime otto".