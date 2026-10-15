Possibili novità di formazione in vista di Bologna-Inter, gara di sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara nella quale i nerazzurri riprenderanno il cammino in campionato dopo lo stop patito in Champions League contro il Club Brugge.

"Al Dall’Ara continueranno a non essere arruolabili Stones e Jones, entrambi fuori causa in quanto infortunati - si legge sul Corriere dello Sport - Il tecnico nerazzurro è molto probabile che possa risparmiare, almeno dall'inizio, chi ha giocato titolare sia contro il Parma sia contro il Bruges come Bisseck, Calhanoglu, Thuram (spazio a Esposito o Bonny con Lautaro dal primo minuto) e i due esterni, Diouf e Dimarco".