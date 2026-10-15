L'Inter ha perso. Il Como ha perso. Il Napoli ha perso. La Roma ha perso. Il calcio italiano esce con le ossa rotte dalla due giorni di Champions League e in tanti sono tornati a cantare il De Profundis per le nostre squadre.

Restando ai nerazzurri campioni d'Italia, in 48 ore si sono sprecate analisi spietate e giudizi a dir poco affrettati. Spesso anche insulti, speicalmente da quello che Gianfelice Facchetti definisce a ragion veduta il "fuoco amico".