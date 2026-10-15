Un ritorno al passato nel futuro di Francesco Acerbi? Il difensore, 38 anni, ancora senza squadra dopo aver concluso la sua esperienza con l'Inter per fine contratto, potrebbe tornare a vestire la maglia del Sassuolo. Il club neroverde è infatti alle prese con il serio infortunio di Fedde Leysen, subito nella partita contro il Milan domenica scorsa e, secondo Sportitalia, sta valutando le opzioni a disposizione tra i calciatori attualmente liberi, tra i quali lo stesso Acerbi. Ad oggi però non risultano approfondimenti in tal senso, ma solo una semplice valutazione.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 15:32
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.