La crisi del calcio italiano non è nata ieri, ma parte da molto più lontano. Lo ha fatto notare Paolo Di Canio, commentando nel corso della sua ospitata su Sky Sport il ruolino di marcia disastroso delle quattro rappresentanti della Serie A in questa edizione della Champions League: ""Non dobbiamo soffermarci solo su queste due brutte serate per parlare dei problemi del calcio italiano. Io lo dicevo 5-6 anni fa e passavo come cattivo - le parole dell'ex attaccante -. Mancano talento, infrastrutture, soldi. Le gare di questi giorni ci hanno detto che l'Inter, la nostra miglior squadra per distacco, in Europa non è più competitiva. Non solo da questa stagione ma dall'anno scorso quando fu eliminata dal Bodo/Glimt. La Roma avrebbe meritato di vincere per la proposta calcistica mostrata con il Real. Il Como deve divertirsi, ma anche qui c'è una narrazione particolare. Proviamo a esorcizzare la mediocrità, però poi la speranza diventa anche arroganza perché rimaniamo incollati al blasone dei nostri club".