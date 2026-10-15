La crisi del calcio italiano non è nata ieri, ma parte da molto più lontano. Lo ha fatto notare Paolo Di Canio, commentando nel corso della sua ospitata su Sky Sport il ruolino di marcia disastroso delle quattro rappresentanti della Serie A in questa edizione della Champions League: ""Non dobbiamo soffermarci solo su queste due brutte serate per parlare dei problemi del calcio italiano. Io lo dicevo 5-6 anni fa e passavo come cattivo - le parole dell'ex attaccante -. Mancano talento, infrastrutture, soldi. Le gare di questi giorni ci hanno detto che l'Inter, la nostra miglior squadra per distacco, in Europa non è più competitiva. Non solo da questa stagione ma dall'anno scorso quando fu eliminata dal Bodo/Glimt. La Roma avrebbe meritato di vincere per la proposta calcistica mostrata con il Real. Il Como deve divertirsi, ma anche qui c'è una narrazione particolare. Proviamo a esorcizzare la mediocrità, però poi la speranza diventa anche arroganza perché rimaniamo incollati al blasone dei nostri club". 

Sezione: Focus / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 15:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.