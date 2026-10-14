In occasione della terza giornata della Serie A Women, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre, il calcio femminile italiano si unisce alla campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul tumore al seno e promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce. Le squadre scendono in campo indossando il Nastro Rosa di AIRC, simbolo dell’impegno condiviso contro il tumore al seno. Un nastro rosa che sarà completo solo quando ci sarà una cura per tutte le donne, anche per chi affronta le forme più aggressive. Nel corso delle gare, i cronisti ricorderanno l’importanza della prevenzione e inviteranno il pubblico a sostenere la ricerca. I club e le giocatrici contribuiranno attivamente alla diffusione del messaggio anche attraverso i propri canali social, sottolineando il valore della prevenzione e il ruolo fondamentale della ricerca scientifica.

“Ottobre è il mese della sensibilizzazione, ma quello della prevenzione del tumore al seno è un tema di interesse quotidiano nelle vite di ognuna di noi – ha dichiarato la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti –. Prevenire significa, appunto, arrivare prima, e uno degli obiettivi della campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC con cui siamo onorate di scendere in campo è proprio quello di sensibilizzare tutto il nostro movimento sull'importanza della prevenzione e della ricerca. Le nostre calciatrici, atlete professioniste, in questo weekend si faranno portatrici di un messaggio importante, che le riguarda in prima persona: la salute viene prima di qualsiasi risultato sportivo”.