Tegola in casa Inter. Lautaro si ferma fino alla sosta nazionali, il Toro salta il derby di Milano, la sfida contro il Como, le due partite di Champions contro Shakhtar e Feyenoord e non solo. Ed ecco che rispunta il dibattito su quello che sul mercato si poteva fare e non si è fatto.

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Sezione: Focus / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 13:31
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.