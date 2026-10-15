Secondo Africafoot, sito di riferimento per il calcio africano, Mahamadou Nagida sarebbe nel mirino di due grandi club europei. Il terzino sinistro dello Stade Rennais, autore di un ottimo inizio di stagione, è seguito con attenzione da Inter e Porto. Questo renderà sicuramente la prossima finestra di mercato un tema caldo per il giovane nazionale camerunese.

Servirà una cifra alta

Per ora non è stata presentata alcuna offerta ufficiale né da nerazzurri né da Dragoes. Entrambi i club sono ancora in fase di osservazione, ma l'interesse è concreto. Il Rennes, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere il suo giocatore di punta a un prezzo stracciato e mira, in caso di partenza, a ottenere una cifra considerevole. Il club bretone ha già respinto un'offerta di 5 milioni di euro dal Besiktas la scorsa estate e intende mantenere la sua posizione.