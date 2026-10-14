Beffa atroce per la Roma, battuta 4-3 dal Real Madrid dopo essere stata colpita tre volte nel giro di di otto minuti, tra 83' e 90', dai gol di Carlos Espì, Endrick e Antonio Rudiger. Seconda vittima italiana in questa Champions League per José Mourinho, che nella prima giornata aveva battuto un'altra sua ex: l'Inter. Con questa sconfitta, la Serie A esce con le ossa rotte dalla due giorni di Coppa: zero punti in quattro giornate con 14 gol subiti (ko anche Como, Napoli e Inter).

Sugli altri campi della serata europea spicca il poker calato dai campioni in carica del PSG sul campo del Manchester City: 4-2 il risultato finale, con Gigio Donnarumma protagonista negativo. Rotondo il successo dell'Aston Villa, capace di annichilire il Fenerbahce con un netto 6-0. Completano il quadro le vittorie interne di Betis e Bodo/Glimt, rispettivamente su Porto e Borussia Dortmund, il colpo esterno dello Stoccarda in casa dello Slovan Bratislava (0-3) e, infine, l'affermazione sul neutro dello Stamford Bridge di Londra dello Shakntar, prossimo avversario dell'Inter, contro l'AEK.