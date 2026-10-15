Consueto appuntamento settimanale con la presentazione della nuova giornata di campionato a cura di Cristian Brocchi, ex centrocampista anche nerazzurro, per Sitiscommesse.com. Ecco il suo punto di vista sull'Inter che scenderà in campo a Bologna sabato pomeriggio: "Palladino è subentrato a Tedesco e ha cambiato principi e sistema di gioco nelle tre settimane di sosta. Arriva da una vittoria a Lecce, la prima stagionale, importantissima soprattutto per il morale e per dare più convinzione ai giocatori nel seguire i nuovi dettami tecnici e la nuova impostazione di gioco. La compattezza della squadra è diversa: è una squadra meno aperta, che lavora di più insieme. Questa potrebbe essere la chiave, soprattutto nei momenti di difficoltà. Cambiaghi, autore di due assist e tra i migliori in campo, è un ottimo giocatore, su cui il Bologna punta molto: il club ha venduto Rowe per mettere ancora più responsabilità sulle spalle di questo ragazzo che, a furia di prestazioni importanti come queste, avrà la sua chance anche in nazionale, ne sono sicuro".

Corazzata con amnesie

"L’Inter ha segnato 18 gol in sei partite e ne ha subiti 8, in gare come il 5-3 con l’Udinese, il 3-2 con il Napoli e il 2-2 con la Roma. Li ha incassati soprattutto all’inizio di questa stagione: nel percorso di una squadra forte ci stanno piccole amnesie, ma è una corazzata con grandi giocatori di personalità e sta già sistemando quei piccoli dettagli che possono fare la differenza. Per vincere un campionato è vero che bisogna prendere pochi gol, ma bisogna anche farne sempre uno in più dell’avversario, e i punti sono sempre tre. In sei partite l’Inter ha avuto dieci marcatori diversi, più di alcuni top club europei, e contro il Parma alcune riserve sono partite titolari. La modalità di gioco che chiede Chivu, l’interpretazione del suo calcio, fa sì che molti giocatori si trovino in posizioni diverse rispetto a quelle iniziali e arrivino in zona gol con più frequenza: lo dimostrano i numeri, lo dimostrano i gol segnati dai diversi giocatori. Penso che questo, sommato a una rosa molto ampia, con giocatori molto forti che non sono titolari, possa fare la differenza alla lunga per la conquista di un altro campionato".