Intervistato da Sportmediaset, il dottor Matteo Vitali, Responsabile Sportgevity Medicine dell'ospedale San Raffaele di Milano, ha provato a spiegare la possibile causa del risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato da Lautaro Martinez, un problema che lo costringerà ai box fino alla prossima sosta: "E' il segno di qualcosa che si è allungato, che è andato in sovraccarico, che ha lavorato di più. I muscoli hanno bisogno di almeno tre settimane di riposo con dei controlli ecografici per vederne la guarigione. Perché accade? Per dei carichi di lavoro che sono cambiati in settimana, per le partite ravvicinate o per un riscaldamento un po' affrettato con il muscolo che poi non era pronto per il tipo di attività da svolgere successivamente".