Intervistato da Sportmediaset, il dottor Matteo Vitali, Responsabile Sportgevity Medicine dell'ospedale San Raffaele di Milano, ha provato a spiegare la possibile causa del risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato da Lautaro Martinez, un problema che lo costringerà ai box fino alla prossima sosta: "E' il segno di qualcosa che si è allungato, che è andato in sovraccarico, che ha lavorato di più. I muscoli hanno bisogno di almeno tre settimane di riposo con dei controlli ecografici per vederne la guarigione. Perché accade? Per dei carichi di lavoro che sono cambiati in settimana, per le partite ravvicinate o per un riscaldamento un po' affrettato con il muscolo che poi non era pronto per il tipo di attività da svolgere successivamente". 

Sezione: News / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 13:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.