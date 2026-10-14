Non è passata troppo inosservata sui social la maglietta di Nicolò Tresoldi. Come evidenzia Footy Headlines, la sensazionale tripletta dell'attaccante classe 2004 è arrivata in condizioni a dir poco particolari. Durante la partita, lo stemma del Brugge si è completamente staccato dalla maglietta del calciatore. Sono rimaste solamente le due stellette senza lo scudetto del club belga. E anche a fine partita, quando Tresoldi è stato premiato come miglior giocatore dell'incontro, la mancanza dello stemma sul petto ha scatenato i commenti dei tifosi belgi.