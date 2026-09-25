Lega Serie A ha completato il quadro degli orari del girone d'andata del campionato, comunicando quelle che saranno le date e gli orari delle partite dalla 12esima alla 19esima giornata. L'Inter, che sarà impegnata domenica 22 novembre alle 20.45 a Bergamo contro l'Atalanta per la dodicesima giornata (per la quale sono state apportate alcune modifiche a seguito della contemporaneità con la Milano Marathon, ndr), ospiterà successivamente il Genoa sabato 28 novembre, tre giorni prima dell'impegno di Coppa Italia. Sabato 5 dicembre alle 18 si giocherà Frosinone-Inter allo Stirpe per poi avere un Inter-Torino domenica 13 dicembre alle 15. 

Venerdì 18 dicembre alle 20.45 sarà la volta di Lecce-Inter, ultimo impegno del 2026. Il 2027 si aprirà con il lunch match di domenica 3 gennaio contro il Sassuolo, per poi affrontare la Lazio il 6 gennaio all'Olimpico alle 20.45 e chiudere il girone d'andata domenica 10 gennaio con la supersfida contro la Juventus. 

Ecco il dettaglio completo degli incontri.

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 12 
sabato 21 novembre  
15:00 | Como - Cagliari
15:00 | Lazio - Lecce
18:00 | Parma - Roma
20:45 | Napoli - Torino

domenica 22 novembre 
12:30 | Juventus - Venezia
15:00 | Bologna - Udinese
15:00 | Sassuolo - Genoa
18:00 | Milan - Frosinone
20:45 | Atalanta - Inter

lunedì 23 novembre
20:45 | Monza - Fiorentina

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 13 ️
venerdì 27 novembre
20:45 | Venezia - Bologna

sabato 28 novembre
15:00 | Frosinone - Parma
18:00 | Torino - Lazio
20:45 | Inter - Genoa (DAZN/SKY)

domenica 29 novembre
12:30 | Udinese - Fiorentina
15:00 | Sassuolo - Napoli
18:00 | Roma - Monza
20:45 | Como - Juventus

lunedì 30 novembre
18:30 | Lecce - Atalanta
20:45 | Cagliari - Milan

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 14 ️
venerdì 4 dicembre
20:45 | Bologna - Roma

sabato 5 dicembre
15:00 | Monza - Como
18:00 | Frosinone - Inter (DAZN)
20:45 | Napoli - Lecce

domenica 6 dicembre
12:30 | Genoa - Torino
15:00 | Lazio - Atalanta
18:00 | Juventus - Udinese 
20:45 | Milan - Parma

lunedì 7 dicembre
18:30 | Venezia - Sassuolo
20:45 | Fiorentina - Cagliari

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 15 ️
venerdì 11 dicembre 
20:45 | Udinese - Frosinone

sabato 12 dicembre  
15:00 | Cagliari - Venezia
18:00 | Lecce - Sassuolo
20:45 | Como - Bologna 

domenica 13 dicembre 
12:30 | Lazio - Roma
15:00 | Inter - Torino (DAZN)
18:00 | Parma - Fiorentina
20:45 | Napoli - Milan

lunedì 14 dicembre
18:30 | Atalanta - Genoa
20:45 | Juventus - Monza

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 16 ️
venerdì 18 dicembre 
18:30 | Frosinone - Lazio
20:45 | Lecce - Inter (DAZN)

sabato 19 dicembre
15:00 | Sassuolo - Parma
18:00 | Milan - Como
20:45 | Roma - Juventus

domenica 20 dicembre 
12:30 | Fiorentina - Bologna
15:00 | Torino - Cagliari
15:00 | Venezia - Monza
18:00 | Genoa - Udinese
20:45 | Atalanta - Napoli

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 17 ️
sabato 2 gennaio  
12:30 | Cagliari - Genoa
15:00 | Fiorentina - Lazio
15:00 | Torino - Venezia
18:00 | Roma - Frosinone
20:45 | Monza - Milan

domenica 3 gennaio 
12:30 | Inter - Sassuolo (DAZN)
15:00 | Como - Lecce
15:00 | Udinese - Atalanta
18:00 | Parma - Napoli
20:45 | Bologna - Juventus

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 18 ️
martedì 5 gennaio
18:30 | Genoa - Monza
18:30 | Venezia - Roma
20:45 | Milan - Fiorentina

mercoledì 6 gennaio  
12:30 | Juventus - Torino
15:00 | Frosinone - Bologna
15:00 | Lecce - Parma
18:00 | Atalanta - Como
20:45 | Lazio - Inter (DAZN)

giovedì 7 gennaio 
18:30 | Sassuolo - Udinese
20:45 | Napoli - Cagliari

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 19 ️
sabato 9 gennaio
15:00 | Monza - Frosinone
18:00 | Roma - Milan
20:45 | Bologna - Genoa

domenica 10 gennaio  
12:30 | Como - Lazio
15:00 | Fiorentina - Lecce
15:00 | Parma - Venezia
18:00 | Torino - Atalanta
20:45 | Inter - Juventus (DAZN)

lunedì 11 gennaio 
18:30 | Cagliari - Sassuolo
20:45 | Udinese - Napoli

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 18:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.