Grande vittoria a tinte tricolori nel Gran Premio di Indonesia di MotoGp, andato in scena questa mattina sul circuito di Mandalika. A tagliare per primo il traguardo è stato Marco Bezzecchi, che si è avvicinato così alla vetta del Mondiale, occupata da Jorge Martin. Al di là di quanto si sia visto in pista, per i tifosi nerazzurri è degna di nota la premiazione sul podio.

A consegnare il trofeo del vincitore a "Bez" è stato infatti Erick Thohir. Pur non essendosi tolto grandi soddisfazioni al comando delle operazioni in Viale della Liberazione, ora l'indonesiano è Ministro per lo Sport e i Giovani in Indonesia, suo paese d'origine. Ecco quindi perché è stato proprio lui a premiare Bezzecchi.